Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad, Parade Cinta Rasulullah Hiasi Momen CFD

JAKARTA - Tak hanya menjadi wadah olahraga saja, Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Senayan, Jakarta, Minggu (15/9/2024), juga menjadi momen peringatan hari kelahiran Rasulullah atau Maulid Nabi Muhammad SAW.

Diketahui, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini akan jatuh pada hari Senin 16 September 2024, besok. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah menetapkan peringatan Maulid Nabi sebagai libur nasional.

Tampak sejumlah kelompok masyarakat yang melakukan parade jalan sehat. Parade tersebut dinamakan 'Parade Jalan Cinta' dari komunitas pecinta Rasulullah SAW.

Dalam parade ini, komunitas tersebut ada yang menggunakan busana muslim, ada yang menggunakan pakaian serupa pahlawan nasional.