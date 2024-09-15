Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad, Parade Cinta Rasulullah Hiasi Momen CFD 

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |13:57 WIB
Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad, Parade Cinta Rasulullah Hiasi Momen CFD 
Pawai parade cinta Rasulullah di CFD (Foyo: MPI)
JAKARTA - Tak hanya menjadi wadah olahraga saja, Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Senayan, Jakarta, Minggu (15/9/2024), juga menjadi momen peringatan hari kelahiran Rasulullah atau Maulid Nabi Muhammad SAW.

Diketahui, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini akan jatuh pada hari Senin 16 September 2024, besok. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah menetapkan peringatan Maulid Nabi sebagai libur nasional.

Tampak sejumlah kelompok masyarakat yang melakukan parade jalan sehat. Parade tersebut dinamakan 'Parade Jalan Cinta' dari komunitas pecinta Rasulullah SAW.

Dalam parade ini, komunitas tersebut ada yang menggunakan busana muslim, ada yang menggunakan pakaian serupa pahlawan nasional.

 

