HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terima Dukungan Bapera, RK: Kita Satu Barisan Wujudkan Jakarta Maju

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |14:19 WIB
Terima Dukungan Bapera, RK: Kita Satu Barisan Wujudkan Jakarta Maju
Cagub Jakarta Ridwan Kamil (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dukungan demi dukungan kepada pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) terus mengalir. Kabar terbaru, pasangan RIDO mendapatkan dukungan dari DPP Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) untuk memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta 2024. 

Ridwan Kamil, yang kerap disapa Kang Emil, mengapresiasi dukungan dari DPP Bapera dan segenap anggotanya yang merupakan warga Jakarta. 

"Kita sudah melalui tahap pendaftaran, sekarang masuk ke tahap kontestasi politik. Saya kira dengan arus dukungan dari berbagai elemen masyarakat seperti sekarang dari DPP Bapera ini akan menguatkan RIDO di hati masyarakat Jakarta," ujar Ridwan Kamil  saat menyampaikan sambutan dalam Deklarasi DPP Bapera untuk RIDO di Pilkada Jakarta 2024, Minggu (15/9/2024).

Pasangan RIDO, lanjut Kang Emil, merupakan pasangan yang komplit dan memiliki keunggulan yang tidak perlu diragukan lagi. RK telah berpengalaman menata Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Sementara, Suswono merupakan sosok politisi senior yang telah malang melintang di dunia perpolitikan dengan mengisi posisi kunci di DPP PKS dan menteri pertanian di era Presiden SBY. 

Kang Emil memastikan akan merangkul seluruh warga Jakarta dan turut serta dalam memberikan ide-ide kreatifnya dalam membangun Jakarta setelah tak menjadi ibu kota. 

"Pak Suswono jago urus kebijakan. Beliau juga ustadz. Saya lebih muda, lebih proaktif. Kalau diizinkan kami dalam tahapan kerja-kerja politik untuk wujudkan Jakarta Baru Jakarta maju setelah tak jadi ibu kota," ungkapnya. 

RK mengatakan, visi-misi RIDO akan menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan. "Ada program mega proyek, ada program untuk rakyat kecil. Ada program dana RW. Semua akan kami perhatikan untuk menyelesaikan permasalahan Jakarta," ujarnya

 

Halaman:
1 2
      
