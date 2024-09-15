Ridwan Kamil Pilih Blusukan Ketimbang Ikut CFD Jakarta, Ini Alasannya

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta Ridwan Kamil (RK) mengungkap alasannya belum pernah ikut car free day (CFD) di Jakarta. Ia mengaku, lebih memilih untuk belanja masalah dengan cara blusukan, menurutnya pusat keramaian bukan hanya di CFD.

"Jadi jangan mengidentifikasikan seolah-olah pusat keramaian hanya CFD. Saya per hari ini lebih banyak blusukan di tempat-tempat begini," kata RK di Pasar Kambing, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (15/9/2024).

RK mengatakan, waktunya banyak digunakan untuk blusukan. Dalam sehari, kata RK, dia bisa mengunjungi tujuh tempat sekaligus.

"Waktunya habis, sehari juga 5,6 sampai 7 agenda. Nanti CFD kalau sudah leluasa lah, menyapanya dengan lebih rileks," ucapnya.

RK mengatakan, sampai saat ini dirinya masih fokus untuk belanja masalah dengan cara blusukan, bukan bertemu warga di CFD.