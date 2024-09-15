Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pilih Blusukan Dibandingkan CFD, Ridwan Kamil: Bukan Hanya Datang dan Selfie

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |15:19 WIB
Pilih Blusukan Dibandingkan CFD, Ridwan Kamil: Bukan Hanya Datang dan Selfie
Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil/Okezone




JAKARTA  - Calon Gubernur (cagub) Jakarta Ridwan Kamil (RK) mengungkap alasannya belum pernah ikut car free day (CFD) di Jakarta. Diketahui, Ridwan Kamil berpasangan dengan politikus PKS Suswono di Pilkada Jakarta 2024.

Mantan Gubernur Jawa Barat ini mengaku, lebih memilih untuk belanja masalah dengan cara blusukan, menurutnya pusat keramaian bukan hanya di CFD.

"Jadi jangan mengidentifikasikan seolah-olah pusat keramaian hanya CFD. Saya per hari ini lebih banyak blusukan di tempat-tempat begini," kata RK di Pasar Kambing, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (15/9/2024).

Kang Emil—panggilan akrabnya-- mengatakan, waktunya banyak digunakan untuk blusukan. Dalam sehari, kata RK, dia bisa mengunjungi tujuh tempat sekaligus.

"Waktunya habis, sehari juga 5,6 sampai 7 agenda. Nanti CFD kalau sudah leluasa lah, menyapanya dengan lebih rileks," ucapnya.

Ridwan Kamil mengatakan, sampai saat ini dirinya masih fokus untuk belanja masalah dengan cara blusukan, bukan bertemu warga di CFD.

 

Halaman:
1 2
      
