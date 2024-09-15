Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

WNA Asal Yaman Ditemukan Meninggal Dunia dalam Kamar Mandi Kontrakan di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |15:20 WIB
WNA Asal Yaman Ditemukan Meninggal Dunia dalam Kamar Mandi Kontrakan di Bogor
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

BOGOR - Warga Negara Asing (WNA) asal Yaman berinisial MM (70), ditemukan meninggal dunia dalam rumaah kontrakan di wilayah Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Jasadnya sudah dibawa oleh polisi ke RS Polri Kramatjati, Jakarta.

Kapolsek Bogor Selatan AKBP Diana Sulistiowati mengatakan temuan itu terjadi pada Sabtu 14 September 2024 malam. Awalnya, terdapat warga yang mencium aroma tidak sedap yang menyengat.

"Setelah dicari-cari ditemukan sumber bau," kata Diana dalam keterangannya, Minggu (15/9/2024).

Bau menyengat tersebut rupanya berasal dari salah satu rumah kontrakan. Warga pun memanjat menggunakan bangku untuk melihat keadaan kamar mandi melalui lubang angin yang berada di luar.

"Saksi melihat ada dua sendal di dalam kamar mandi. Kemudian saksi memberitahukan hal tersebut ke saksi lainnya mengambil kunci cadangan, tetapi dikunci (slot) dari dalam," jelasnya.

Hingga akhirnya, warga mendobrak pintu depan kontrakan dan menemukan jasad MM berada di dalam kamar mandi. Temuan itu langsung dilaporkan kepada pemilik kontrakan dan Polsek Bogor Selatan.

 

Halaman:
1 2
      
