Viral Kemunculan Gumpalan Hitam di Sungai Citarum, Lokasinya Dikeramatkan

BEKASI - Warga di Kabupaten Bekasi dikejutkan dengan video air yang berbentuk pusaran air hitam pekat di Sungai Citarum. Video berdurasi kurang lebih satu menit itu diabadikan oleh salah seorang pengguna jasa perahu eretan hingga viral di media sosial (medsos).

"Fenomena alam, ngeglueuk Kali Citarum, ada apa dengan kali Citarum," ucap suara dalam vidio yang diterima, Minggu (15/9/2024).

Salah satu warga bernama Misra mengatakan Fenomena langka itu terjadi di Kampung Rengas Lima, Desa Lenggah Jaya, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu 14 September 2024.

"Harini keluar lagi pusaran nya, cuma enggak gede kaya kemarin pusarannya," ucapnya saat dikonfirmasi.

Konon katanya, lokasi semburan itu menjadi lokasi yang dikeramatkan, yang tidak lain ada pohon rengas besar yang jumlahnya ada lima.

"Pohon itu dipercaya memiliki aura mistis, bahkan konon ceritanya pohon rengas itu tidak bisa dirobohkan meskipun memakai excavator," kata Misra.

Hingga berita ini viral belum dapat dipastikan fenomena apa yang terjadi di sungai Citarum tersebut.



(Angkasa Yudhistira)