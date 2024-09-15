Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Akui Sudah Chat dengan Anies, Apa yang Dibahas?

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |15:34 WIB
Ridwan Kamil Akui Sudah Chat dengan Anies, Apa yang Dibahas?
Calon Gubernur (Cagub) Jakarta, Ridwan Kamil/Okezone
A
A
A

JAKARTA  - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta, Ridwan Kamil mengaku sudah menghubungi Anies Baswedan. Namun belum membahas soal pertemuan antara keduanya.

Percakapan melalui pesan singkat dengan mantan Gubernur Jakarta itu, kata Ridwan Kamil, hanya obrolan dalam pertemanan.

"(Anies) udah menjawab (WhatsApp) sebagai pertemanan, tapi tidak spesifik tentang penjadwalan bertemunya. Mungkin masih sibuk," kata Ridwan Kamil di Pasar Kambing, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (15/9/2024).

Ridwan Kamil menjelaskan, dirinya memang telah menghubungi seluruh mantan gubernur Jakarta, termasuk Anies Baswedan, guna bersilaturahmi.

Tujuannya, kata Ridwan Kamil, adalah untuk bersilahturahmi sebagai calon gubernur kepada mantan gubernur, bukan untuk meminta dukungan.

"Gini, saya menyampaikan pesan kepada seluruh mantan gubernur, kami ingin silaturahmi. Itu pesannya sama. Ke Pak ahok begitu, saya dengar juga pak ahok merespons," kataya.

"Tujuannya bukan minta didukung, tujuan pertamanya silaturahmi. Kami orang baru, ilmunya sedikit di wilayah ini, secara syariat kan kita jangan sok tahu, supaya tidak sok tahu saya datengin,"pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
