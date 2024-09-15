Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Bakal Umumkan Ketua Timses Besok, Riza Patria?

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |16:24 WIB
Ridwan Kamil Bakal Umumkan Ketua Timses Besok, Riza Patria?
JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Ridwan Kamil (RK) mengungkap, pihaknya bakal mengumumkan ketua tim sukses (timses) RK-Suswono di Pilgub Jakarta 2024, pada Senin 15 September 2024. Pihaknya akan menggelar rapat untuk menunjuk ketua tim pemenangan tersebut.

"Senin siang kita rapat, besok ya, jadi kemungkinan mungkin besok sore pengumuman, atau lusa," kata RK di Pasar Kambing, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (15/9/2024).

"Nanti tim saya yang mengabari. Tapi siang hari (rapatnya)," sambungnya.

Saat ditanya apakah Ketua DPD Partai Gerindra Ahmad Riza Patria yang akan menjadi Ketua Timsesnya, RK hanya menjawab bahwa hal itu sudah terkonfirmasi.

"Pak Riza Patria ya ketua timsesnya?," tanya awak media.

"Itu sudah confirmed," jawab Ridwan Kamil.

Sebagai informasi, calon ketua tim sukses (Timses) RK-Suswono mengecurut ke Ahmad Riza Patria, setelag Ahmad Sahroni memutuskan untuk mundur.

 

