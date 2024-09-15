Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Oknum Polisi Janjikan Pemuda Kerja di PT KAI, Minta Duit Rp50 Juta

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |16:34 WIB
Oknum Polisi Janjikan Pemuda Kerja di PT KAI, Minta Duit Rp50 Juta
Pemuda ditipu oknum polisi yang menawarkan pekerjaan di PT KAI (Foto : Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bripda WSN (24) oknum anggota Polda Metro Jaya diduga menipu seorang pemuda bernama MM (27). WSN menjanjikan MM untuk bisa bekerja di PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan membayar terlebih dahulu.

Peristiwa itu terkuak kala Makmurdin melaporkan WSN ke Polda Metro Jaya. Laporan itu teregister dengan nomor: LP/B/5462/XI/2024/SPKT/Polda Metro Jaya tanggal 11 September 2024.

Dalam laporan itu MM menjelaskan dirinya mengetahui ada lowongan pekerjaan PT KAI yang ditawarkan oleh WSN. Keduanya melakukan pertemuan hingga akhirnya Makmurdin sepakat untuk menerima tawaran menjadi seorang teknisi.

"Kerugian saya Rp50 juta," kata Makmurdin kepada wartawan, dikutip Minggu (15/9/2024).

Uang itu, kata Makmurdin, dibayarkan melalui tiga termin. Adapun duit Rp50 juta telah dilunasinya sejak Agustus 2024. "Transfer Rp25 juta mulai Mei 2024, kemudian Rp10 juta bulan Juli dan Agustus Rp15 juta," ujarnya.

Curiga hal yang dijanjikan tak kunjung terjadi, MM pun mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengusut kasus tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/33/3191687//boiyen-Cj8Z_large.jpg
Suami Boiyen Terlibat Kasus Penipuan dan Penggelapan Dana Investasi, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191461//rel_kereta_api-Wp0y_large.jpg
Prabowo Akan Reaktivasi Rel Kereta Api di Indonesia hingga 12 Ribu Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190863//menhub_dudy_soal_libur_nataru-3Sil_large.jpg
Penumpang Kereta Api Diprediksi Tembus 3,94 Juta Orang pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190724//kalog-bcIa_large.jpg
Libur Nataru 2025/2026, Ini Skema Angkutan Logistik Kereta Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190195//kai-xiWV_large.jpg
Pakai Kereta Api, 3 Ton Bantuan Didistribusikan ke Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189788//tersangka_ayu_puspita-eMuE_large.jpg
Polisi: Tiga Orang di Kasus WO Ayu Puspita Masih Saksi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement