HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cak Lontong: Riza Patria Pernah Jadi Wagub, Saya Pernah Menghibur Gubernur

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |16:53 WIB
Cak Lontong: Riza Patria Pernah Jadi Wagub, Saya Pernah Menghibur Gubernur
Cak Lontong jadi Ketua Timses Pramono Rano (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Ketua tim pemenangan pasangan Pramono Anung-Rano Karno, Lies Hartono atau akrab disapa Cak Lontong turut menanggapi penunjukkan mantan Wakil Gubernur Jakarta, Ahmad Riza Patria sebagai Ketua Tim Pemenangan pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO).

Bukan merasa berkecil hati terhadap sosok Riza Patria yang sudah memahami kondisi Jakarta, Cak Lontong justru mengungkapkan kemampuannya yang dinilai tak kalah dari sosok Riza.

"Saya kira beliau pernah menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tapi saya, ini bukan bermaksud apa-apa ya, saya sudah pernah menghibur beberapa gubernur Jakarta," kata Cak Lontong sambil berkelar kepada awak media di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/9/2024).

"Artinya, saya punya kontribusi sudah membahagiakan beberapa gubernur Jakarta. Mudah-mudahan ini menjadi modal juga, ya," ujar Cak Lontong melanjutkan.

Seketika, jawaban Cak Lontong tersebut mengundang gelak tawa dari Pramono Anung dan Rano Karno yang berada di sampingnya.

Di sisi lain, komedian senior ini mengklaim Timses Pramono-Rano telah menyusun strategi pemenangan untuk berkampanye selama Pilkada Jakarta. Namun, ia menilai hal itu tak perlu diungkap secara lebih rinci.

"Tentu saja kita pasti akan ada strategi, ada taktik, apa pun itu sebutannya untuk bisa menang, itu pasti ada. Tapi kalau kita buka di sini, nanti takutnya di situ enggak kita buka ya. Hahaha," ungkapnya sambil kembali berseloroh.

(Angkasa Yudhistira)

      
