HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Bakal Tiru Cara Kerja Ahok, Buka Posko Aduan

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |17:42 WIB
Ridwan Kamil Bakal Tiru Cara Kerja Ahok, Buka Posko Aduan
Ridwan Kamil bakal tiru cara kerja Ahok (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta, Ridwan Kamil (RK) mengaku bakal membuka kembali posko pengaduan masyarakat Jakarta zaman pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Yang membedakan, kata RK, Ahok membuka posko pengaduan itu di Pendopo Balai Kota Jakarta, sedangkan dirinya akan membuka kegiatan tersebut di rumah dinas.

"Sama, saya juga ada. Bedanya kalau Pak Ahok di Balai Kota, kalau saya di rumah dinas," kata RK di Jakarta Pusat, Minggu (15/9/2024).

RK mengungkapkan, dia bersama Suswono ingin bertatap langsung dengan masyarakat, dan mendengar keluhannya, sehingga bisa mengetahui permasalahan di lapangan.

"Tapi intinya sama, mereka datang melihat fisik gubernurnya langsung, boleh ngadu, nanti saya atur ya, apakah di Balai Lota lagi ala Pak Ahok, atau kalau saya akan di rumah dinas," katanya.

Bahkan RK juga membuka peluang bahwa diskusi atau posko pengaduan itu bisa digelar di ruang publik.

"Atau di tempat sambil santai, sambil menikmati ruang publik, nanti kreativitasnya kita atur. Tapi dialog itu ada," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Ridwan Kamil bersilahturahmi dengan Komunitas Betawi Jawara Tanah Abang. Namun, sebelum bersilahturahmi, Ridwan Kamil melakukan salat jamaah terlebih dahulu.

 

