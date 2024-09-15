Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bangun Jakarta Maju Tanpa Lupakan Budaya, RK Ingin Perkuat Pencak Silat Betawi

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |18:08 WIB
Bangun Jakarta Maju Tanpa Lupakan Budaya, RK Ingin Perkuat Pencak Silat Betawi
Ridwan Kamil (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil ingin memperkuat pencak silat Betawi jika terpilih dalam Pilkada Jakarta. Pencak silat melampaui seni bela diri, karena memiliki filosofi kehidupan yang kuat dan melekat pada budaya di Indonesia, termasuk budaya masyarakat Betawi. 

“Alhamdulillah pencak silat dinobatkan sebagai warisan dunia, di dalamnya ada silat-silat Betawi. Jadi pastilah saya pertahankan urusan budaya silat, kita fasilitasi,” kata Ridwan Kamil, saat beraudiensi dengan warga di Jalan Sabeni Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (15/9/2024).

Sebagai informasi, Ridwan Kamil merupakan salah satu tokoh yang menerima amanat dari Presiden Joko Widodo untuk mempresentasikan pencak silat kepada juri UNESCO di Paris, Prancis pada 2017 silam. Dua tahun berselang, yakni 2019, akhirnya pencak silat dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO.

“Pencak silat harus dilestarikan karena sudah jadi warisan budaya dunia. Karena pencak silat ada bela dirinya, filosofinya, ada musiknya (pencak), ada budaya, ada busananya, setiap wilayah cara berpakaiannya berbeda,” ujarnya.

Mengingat kerja kerasnya dalam meloloskan status pencak silat sebagai warisan budaya dunia, Ridwan Kamil akan memperkuat pencak silat, terutama silat Betawi saat menjadi orang nomor satu di Jakarta nanti. 

 

Halaman:
1 2
      
