Dihalangi Oknum Suporter Masuk Stadion, Faldo Maldini Pilih Tonton Live Streaming dengan Pedagang

TANGERANG - Seorang oknum kelompok supporter melarang Calon Walikota Tangerang Faldo Maldini untuk duduk di tribun penonton jelang laga Persikota Tangerang vs PSMS Medan. Oknum tersebut melarang Faldo Maldini untuk masuk ke dalam tribun penonton padahal Faldo telah membeli tiket reguler pertandingan.

"Mohon maaf ini mah, bukannya enggak boleh masuk. Silakan masuk tapi tidak di Tribun ini. Soalnya saya jaga juga, makanya sebenarnya enak enggak enak," kata oknum suporter tersebut, Sabtu 14 September 2024.

Saat ditanya Faldo Maldini alasan penolakan menonton di tribun, oknum tersebut menjawab bahwa dirinya diperintahkan oleh ketua suporter. "Suruh datang minta penjelasan soal penolakan menonton di tribun," kata Faldo.

Meski demikian, Faldo menanggapi santai soal penolakan tersebut. Bahkan, dirinya lebih enjoy menonton pertandingan laga Persikota vs PSMS Medan melalui live streaming dengan berbaur bersama para pedagang di sekitar stadiun.

"Santai aja bro, aman kok bro. Kita ke sebelah sana aja. Kita nonton live streaming aja sambil berbaur sama pedagang," ujarnya.

Faldo menegaskan, penolakan biasa terjadi dalam demokrasi. Ia hanya memastikan, dirinya sebagai penonton yang mencintai sepak bola Indonesia.



"Untuk saya, dalam alam demokrasi, ekspresi menyukai, tidak menyukai, menerima, menolak, biasa. Saya sebagai pecinta sepakbola sangat menghargai itu," tegasnya.

(Fakhrizal Fakhri )