Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jalur Puncak Bogor Masih One Way Arah Jakarta hingga Petang Ini  

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |19:26 WIB
Jalur Puncak Bogor Masih <i>One Way</i> Arah Jakarta hingga Petang Ini  
Jalur Puncak Bogor (Foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, hingga pekan ini masih satu arah atau one way menuju Jakarta. Kendaraan dari Jakarta menuju Puncak masih tertahan dan belum bisa melintas.

Pantauan di Simpang Gadog, hingga pukul 18.48 WIB sistem one way menuju Jakarta masih diberlakukan. Kendaraan dari arah Puncak terlihat masih cukup deras baik yang masuk ke GT Tol Ciawi maupun jalur arteri Simpang Ciawi.

Arah sebaliknya atau Jakarta menuju Puncak, kendaraan roda empat, bus dan truk masih tertahan. Mereka belum dapat melintas menunggu one way arah Jakarta selesai atau normal dua arah.

Di sisi lain, untuk kondisi cuaca saat ini sedang gerimis. Namun, masyarakat tetap diimbau berhati-hati dalam berkendara melintasi Jalur Puncak.

Diberitakan sebelumnya, Jalur Puncak, Kabupaten Bogor diberlakukan sistem one way menuju Jakarta terhitung sejak pukul 12.00 WIB siang tadi. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/612/3100214/jalan_alternatif_ke_puncak_naik_motor_pilihan_terbaik_hindari_macet-2Uim_large.jpg
Jalan Alternatif ke Puncak Naik Motor, Pilihan Terbaik Hindari Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/338/3064100/ilustrasi-lsiB_large.jpg
Pemotor Lawan Arah Jadi Penyebab Kemacetan Parah di Puncak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/338/3063952/kemacetan_horor_di_puncak-A7xP_large.jpg
Pakar Ungkap Biang Kerok Kemacetan Horor di Puncak, Bupati Tolak Bangun Angkutan Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/338/3063507/ilustrasi_arus_lalin_di_puncak_macet-D5Gd_large.jpeg
Puncak Macet Parah hingga Hari ini, Polisi: Didominasi Kendaraan Roda Dua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/338/3063501/ilustrasi_arus_lalin_di_puncak_macet-AUDl_large.jpeg
300 Personel Gabungan Diterjunkan Urai Kemacetan di Jalur Puncak Bogor 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/338/3063497/ilustrasi_arus_lalin_macet_di_puncak_saat_libur_panjang-IVlt_large.jpeg
Urai Kemacetan di Puncak, Polisi Berlakukan One Way Arah Jakarta 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement