Jalur Puncak Bogor Masih One Way Arah Jakarta hingga Petang Ini

BOGOR - Arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, hingga pekan ini masih satu arah atau one way menuju Jakarta. Kendaraan dari Jakarta menuju Puncak masih tertahan dan belum bisa melintas.

Pantauan di Simpang Gadog, hingga pukul 18.48 WIB sistem one way menuju Jakarta masih diberlakukan. Kendaraan dari arah Puncak terlihat masih cukup deras baik yang masuk ke GT Tol Ciawi maupun jalur arteri Simpang Ciawi.

Arah sebaliknya atau Jakarta menuju Puncak, kendaraan roda empat, bus dan truk masih tertahan. Mereka belum dapat melintas menunggu one way arah Jakarta selesai atau normal dua arah.

Di sisi lain, untuk kondisi cuaca saat ini sedang gerimis. Namun, masyarakat tetap diimbau berhati-hati dalam berkendara melintasi Jalur Puncak.

Diberitakan sebelumnya, Jalur Puncak, Kabupaten Bogor diberlakukan sistem one way menuju Jakarta terhitung sejak pukul 12.00 WIB siang tadi.