Soroti Akses Transportasi ke JIS, Ridwan Kamil: Kurang Lengkap

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta, Ridwan Kamil (RK) turut menyoroti akses transportasi menuju Jakarta International Stadium (JIS). Dia menyebut akses transportasi di JIS masih kurang lengkap.

Awalnya Ridwan Kamil mengatakan, setelah Jakarta tidak menyandang status sebagai ibu kota. Dia mencanangkan agar Jakarta menjadi kota global. Dengan begitu, interaksi masyarakat akan semakin tinggi, termasuk konser-konser dan seminar berskala internasional.

"Jadi visi kota global itu kan banyak interaksi internasional. Konser-konser, seminar-seminar, konferensi kan," kata Ridwan Kamil usai menghadiri acara Rembug Kota di Kawasan Jakarta Pusat, Minggu (15/9/2024).

Menurutnya, jika perlu ada fasilitas yang lebih memadai, dan kemudahan akses menuju JIS sebagai salah satu venue konser berskala internasional.

Ridwan Kamil mengaku belum mengkaji secara detail mengenai akses munuju JIS. Namun dia berjanji akan menyempurnakan transportasi menuju JIS ketika nanti terpilih sebagai Gubernur Jakarta.

"Jadi kalau tadi di JIS aksesnya belum memadai, nanti saya belum berkesempatanlah ya meneliti secara tata kotanya, tapi pasti kita akan sempurnakan," katanya.