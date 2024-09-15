Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Melanda Ruko di Samping Gerbang Tol Kukusan Depok

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |20:10 WIB
Kebakaran Melanda Ruko di Samping Gerbang Tol Kukusan Depok
Kebakaran ruko di Depok (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah rumah toko (ruko) di samping Gerbang Tol (GT) Kukusan arah Margonda, Jalan Palakali, Kukusan, Kecamatan, Beji, Kota Depok, Minggu (15/9/2024). Informasi kebakaran tersebut pertama kalinya diunggah lewat akun media sosial Info Depok. 

“Saat ini pukul 18.15 WIB ada peristiwa kebakaran Jl. Palakali samping kiri pintu masuk Tol Kukusan arah Margonda,” tulis akun @infodepok_id.

Hingga saat ini belum ada informasi detail dari Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok terkait kejadian kebakaran yang melanda sebuah ruko tersebut.

Sementara itu, Kasi Penyelamatan Damkar Depok Tessy Haryati saat dikonfirmasi mengenai hal ini mengatakan bahwa saat ini masih dalam proses penanganan dan pendataan dari petugas. “Masih proses assessment,” ujarnya.

Lebih lanjut, dari informasi mobil Damkar Kota Depok juga telah dikerahkan untuk memadamkan kobaran api.

(Fakhrizal Fakhri )

      
