HOME NEWS MEGAPOLITAN

RK Rencanakan Buat Venue Khusus Konser Skala Internasional dengan Akses Mudah

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |21:23 WIB
RK Rencanakan Buat Venue Khusus Konser Skala Internasional dengan Akses Mudah
Ridwan Kamil
A
A
A

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta 2024, Ridwan Kamil mempunyai rencana untuk membangun venue baru khusus gelaran konser berskala internasional di Jakarta.

Ridwan Kamil mengungkapkan, venue tersebut rencananya akan dibangun di tempat yang akses transportasinya jauh lebih mudah dibanding Jakarta International Stadium (JIS).

Hal itu, kata Ridwan Kamil, dapat menjadi opsi bagi masyarakat yang merasa JIS memiliki keterbatasan akses transportasi.

"Atau membangun venue baru setara yang distandarkan internasional di sebuah tempat baru yang akses ke sananya jauh lebih mudah (dibanding JIS)," kata Ridwan Kamil di Kawasan Jakarta Pusat, Minggu (15/9/2024).

Ridwan Kamil mengatakan, setelah tidak menyandang status sebagai ibu kota, dia mencanangkan agar Jakarta menjadi kota global. 

Dengan menjadi kota global, kata Ridwan Kamil, maka interaksi masyarakat akan semakin tinggi, termasuk konser-konser dan seminar berskala internasional. 

 

Halaman:
1 2
      
