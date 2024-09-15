Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Simak! Ini Enam Visi dan Misi RIDO untuk Menjadikan Jakarta sebagai Kota Global

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |21:33 WIB
Simak! Ini Enam Visi dan Misi RIDO untuk Menjadikan Jakarta sebagai Kota Global
RK Suswono
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur Jakarta dan Calon Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) secara resmi telah menyerahkan dokumen visi dan misi kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta. Dokumen yang diserahkan tersebut memuat 65 halaman. 

“Visi yang diusung Pasangan RIDO adalah Jakarta baru sebagai kota global yang maju dengan karya inovatif, berkeadilan, dan sejahtera,” ungkap Bernardus “Bernie” Djonoputro, Juru Bicara Pasangan RIDO, Minggu (15/9/2024).

Menurut Bernie, pasangan RIDO mengusung enam misi. Pertama, pasangan RIDO akan membentuk manusia Pancasila yang berdaya saing, setara, berdaya, dan berperadaban luhur. 

Kata kuncinya adalah pendidikan karakter, ketahanan keluarga, manajemen kependudukan, ketersediaan ruang publik, universitas dan pusat riset kelas dunia, kesetaraan gender, dan kebudayaan.

Kedua, mewujudkan kota global yang berketahanan. Kata kuncinya adalah resiliency/ketahanan, mitigasi bencana, masyarakat yang berdaya, urbanisasi, aglomerasi perkotaan Jabodetabekpunjur, dan konektivitas global.

Ketiga, pasangan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kata kuncinya adalah bebas miskin ekstrim, ramah investasi, ease of doing business, ketahanan pangan, destinasi wisata internasional, lapangan kerja, daya beli, UMKM dan kewirausahaan, akses permodalan, pasar tradisional dan tematik, serta upah berkeadilan. 

Keempat, membangun kota layak huni kelas dunia dengan infrastruktur yang berkelanjutan. Kata kuncinya adalah tata ruang harmonis, penyediaan perumahan terjangkau, infrastruktur perkotaan, green roadmap, pencapaian SDGs, ketersediaan air bersih, udara bersih, transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau, zero waste, sanitasi, dan Transit Oriented Development (TOD).

Kelima, menghadirkan pemerataan pembangunan di semua wilayah Jakarta. Kata kuncinya adalah peremajaan kota, aksesibilitas ke last mile, redistribusi kegiatan enam kota/kabupaten administratif, percepatan pembangunan Kepulauan Seribu, dan pengurangan kesenjangan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/33/3191649//ridwan_kamil-TzB3_large.jpg
Akui Khilaf, Ridwan Kamil Sebut Perceraian Jadi Hak Atalia Praratya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/33/3191641//aura_kasih-yGVs_large.jpg
Aura Kasih Tak Nyaman Usai Diisukan Jadi Simpanan RK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/624/3191595//aura_kasih-czLX_large.jpg
Riwayat Pendidikan Aura Kasih Ramai Dikaitkan dengan Ridwan Kamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/33/3191576//aura_kasih-XM8F_large.jpg
Bantah Jadi Simpanan RK, Aura Kasih Siap Ambil Langkah Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/33/3191557//aura_kasih-0sa2_large.jpg
Aura Kasih Diduga Jalin Hubungan dengan Ridwan Kamil sejak 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/33/3191553//ridwan_kamil-i7oL_large.jpg
Usai Minta Maaf, Foto Ridwan Kamil Liburan Bareng Aura Kasih di Italia Tersebar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement