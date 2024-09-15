Malam Ini, Jalur Puncak Bogor Masih Oneway Arah Jakarta

BOGOR - Arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor hingga malam ini masih diberlakukan oneway menuju Jakarta, Minggu (15/9/2024). Kendaraan yang akan menuju kawasan wisata itu masih belum dapat melintas dan mengular cukup panjang.

Pantauan MNC Portal di Simpang Gadog, hingga lukul 21.54 WIB sistem oneway menuju Jakarta masih diberlakukan. Tampak kendaraan roda dua maupun roda empat mengalir deras baik ke arah Tol Jagorawi maupun jalur arteri atau Simpang Ciawi.

Sementara itu, kendaraan yang akan menuju Puncak masih tertahan di Simpang Gadog sejak siang tadi. Kendaraan yang keluar dari Jalan Alternatif Pandansari itu terlihat mengular cukup panjang.

Pengendara yang mayoritas wisatawan pun tak bisa berbuat banyak. Merekamematikan mesin dan keluar dari kendaraannya untuk menghilangkan kejenuhan.

Belum diketahui pasti sampai kapan arus kendaraan menuju kawasan Puncak dibuka. Karena, masih situsional tergantung kondisi arus lalu lintas.

Diberitakan sebelumnya, Jalur Puncak, Kabupaten Bogor diberlakukan sistem oneway menuju Jakarta terhitung sejak pukul 12.00 WIB siang tadi.

"Siang ini sedang dilaksanakan oneway arah Puncak menuju Jakarta," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama, Minggu (15/9/2024) siang.