Mayat Pria Ditemukan di Turunan Tol Plumpang Tanjung Priok

JAKARTA - Mayat pria ditemukan di wilayah RT 10 RW 6 Kelurahan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu (15/9/2024) malam.

Berdasarkan unggahan instagram @jakut_update, tertulis bahwa mayat tersebut ditemukan di sekitaran Tol Plumpang dekat danau.

"Minggu, (15/9) Malam. Penemuan mayat seorang pria di wilayah RT 10 RW 6 kelurahan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. tempatnya di turunan tol Plumpang dekat danau arah mau ke Tanjung Priok," tulis akun instagram @jakut_update.

Diketahui, saat ini mayat pria tersebut sudah dievakuasi kepolisian setempat. MNC Portal juga telah menghubungi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hady Saputra Siagian; dan Kasi Humas Polres Metro Jakarta Utara, AKP Ken Rustoko, namun keduanya belum merespons.

"Saat ini sudah dievakuasi pihak kepolisian, yang merasa kehilangan anggota keluarga silahkan menghubungi kantor polisi terdekat," tulis akun instagram @jakut_update.

(Khafid Mardiyansyah)