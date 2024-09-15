Ridwan Kamil Hadiri Rapat Tim Pemenangan RK-Suswono: Sampaikan Visi-Misi ke Timses

JAKARTA - Pasangan bakal Calon Gubernur-Wakil Gubernur Ridwan Kamil dan Suswono menghadiri Rapat Konsolidasi Pertama Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono. Agenda rapat pertama ini digelar di Kantor DPD Partai Golkar, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (15/9).



Rapat konsolidasi itu dihadiri oleh anggota tim pemenangan yang mayoritasnya merupakan kader dari partai Koalisi Indonesia Maju plus, terlihat juga Ketua Tim Pemenangan RK-Suswono, Ahmad Riza Patria menghadiri langsung acara. Dalam agenda itu, RK memaparkan visi-misinya secara rinci kepada tim pemenangan.



"Saya menyampaikan visi-misi yang kira-kira nanti dikomunikasi oleh kader partai ke wilayah-wilayah di Seluruh Jakarta," kata Ridwan Kamil, Minggu (15/9/2024).



Ridwan Kamil menekankan kampanye Tim Pemenangan RK-Suswono akan berbasis gagasan yang meluas. Persiapan dan paparannya hari ini, kata Mantan Gubernur Jawa Barat itu sekaligus agar Tim Pemenangan sebagai penyambung lidah program RK-Suswono.



"Sehingga nanti dalam komunikasi dengan warga lebih tentang solusi ketimbang hal-hal lain," jelas Ridwan Kamil.



Ridwan Kamil juga menjelaskan tim pemenangan yang terdiri dari berbagai partai ini akan dibagi tugas sesuai masing-masing tupoksinya. Hal ini dilakukan lantaran perlunya kordinasi lebih lanjut pada koalisi yang memiliki juga partai banyak.



"Kami paham karena grupnya besar maka koordinasi menjadi penting, jadi hari ini agendanya adalah memberikan penugasan, berbagi peran," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)