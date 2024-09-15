Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sufmi Dasco Pimpin Dewan Pembina Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada DKI 2024

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |23:40 WIB
JAKARTA - Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, akan memimpin Dewan Pembina dalam tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono (Rido), pada Pilkada DKI 2024.

Hal ini diumumkan oleh Ketua Tim Pemenangan Rido, Ahmad Riza Patria, dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, pada Minggu (15/9/2024). Dia menyebut banyak tokoh yang bakal memenangkan Rido di Jakata. 

"Ada Dewan Pembina yang akan dipimpin oleh Profesor Dr Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra, dan anggota-anggotanya akan terdiri dari berbagai tokoh," kata Ahmad Riza Patria.

Halaman:
1 2 3
      
