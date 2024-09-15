Hadir Rapat Konsolidasi Tim Pemenangan, Perindo: RK-Suswono Mengidentifikasi Masalah Begitu Detail

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Media Massa, Sylviana Pravita menghadiri Rapat Konsolidasi Pertama Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono. Rapat itu turut dihadiri langsung oleh Pasangan Bacalon Gubernur-Wakil Gubernur Ridwan Kamil-Suswono.



Dalam rapat itu, Sylviana menyebut Ridwan Kamil memaparkan visi-misinya secara detail. Visi misi itu direncanakan akan membuat Jakarta menjadi kota yang baru dan maju.,



"Pasangan RK dan Suswono mengidentifikasi masalah-masalah dan dalam visi misi beliau itu sampai ada 65 halaman yang di dalamnya betul-betul detail bagaimana Jakarta menjadi kota yang baru dan maju," kata Slyviana di Kantor DPD Partai Golkar, Cikini, Minggu (15/9/2024).



Dalam rapat yang sama, kata dia, RK juga memberikan motivasi sekaligus tata cara bagaimana tim pemenangan bergerak. Hal itu terutama menyampaikan gagasan dan program kepada masyarakat Jakarta.



"Disampaikan kepada kader partai-partai, 15 partai pendukung dan kemudian dari sisi kawan-kawan yang memang bertugas mensosialisasikan bagaimana visi dan misi mereka," ucap dia.



Perindo memastikan akan mengerahkan segala dukungan untuk memenangkan RK dan Suswono pada Pilkada 2024. Sylviana juga memastikan bahwa mesin partai politik sudah bergerak.



"Harapan untuk pasangan RK-Suswono kita betul-betul berharap bahwa pasangan ini adalah yang terbaik bagi jakarta global, bahwa tata kota menjadi suatu hal yang penting dalam solusi mengatasi dari kemacetan ibu kota, itu sangat menarik," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)