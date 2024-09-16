Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Thom Haye Resmi Diboyong Almere City

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |19:22 WIB
Thom Haye Resmi Diboyong Almere City
Thom Haye resmi diboyong Almere City (Foto: Dok Okezone)
TEKA-teki kemana Thom Haye berlabuh terjawab sudah. Gelandang naturalisasi Timnas Indonesia ini resmi memperkuat klub Liga Belanda Almere City dengan status bebas transfer.

Pemain 29 tahun ini menandatangani kontrak hingga musim panas tahun depan. Johan Hansma selaku Direktur Teknik Almere mengaku senang dengan kehadiran Haye. Haye diakui memiliki banyak pengalaman dan pemain yang selama ini mereka cari.

Almere City menjadi klub ketujuh yang dibela Haye sepanjang kariernya. Gelandang Timnas Indonesia ini sebelumnya pernah bermain untuk beberapa tim lainya. Di Almere, Thom Haye memiliki misi berat. Sebab, klub tersebut kini berada di zona degradasi.

Berita lainnya yang bisa Anda saksikan yakni mengenai keseruan yang mewarnai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Peringatan ini digelar warga kampung nelayan cumpat Kecamatan Bulak, Kota Surabaya.

Puncak kehebohan terjadi saat tradisi sebar uang dari atas rumah. Puluhan orang mulai anak-anak hingga dewasa antusias mengikuti tradisi ini. Mereka saling berebut menggapai uang kertas dan koin dengan suasana penuh canda dan tawa.

Berita menarik lainnya bisa Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, YouTube Okezone dan Streaming di http://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan Sampai Kelewat ya!

