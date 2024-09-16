Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,6 Guncang Labuha Malut

Awaludin , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |19:46 WIB
Gempa M4,6 Guncang Labuha Malut
Gempa bumi di Labuha Maluku Utara (foto: BMKG)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,6 mengguncang wilayah Labuha, Maluku Utara, pada Senin (16/9/2024) sekira pukul 18.54  WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 0.53 Lintang Selatan - 127.76 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.7, 16-Sep-2024 18:54:42WIB, Lok:0.53LS, 127.76BT (31 km TimurLaut LABUHA-MALUT), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"Gempa dirasakan (MMI) II-III Labuha," tutupnya.

(Awaludin)

      
