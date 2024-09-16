Dasco Klaim Gerindra Dapat Jatah Menteri Sedikit di Kabinet Prabowo-Gibran

JAKARTA - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, jumlah menteri dari Partai Gerindra di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sedikit. Namun, terkait komposisinya masih dalam pembahasan.

"Ya dari Gerindra sedikit lah," ujar Dasco di kawasan Gelora Bung Karno, Senin (16/9/2024).

Dasco menyebut nama-nama menteri dari Partai Gerindra sudah ada. Akan tetapi, ia belum merinci siapa saja yang bakal duduk di kursi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran.

"Ya kalau dari Gerindra sudah ada nama-namanya. Tapi mohon maaf belum bisa dipublikasi," ucapnya.

Kendati demikian, menurut Dasco, pembahasan terkait menteri sifatnya dinamis. Keputusan akhir dari nama-nama menteri pun sepenuhnya merupakan hak prerogratif Presiden terpilih.

“Nah, beliau pada saat ini memang berkonsentrasi untuk menuntaskan nomenklatur, menuntaskan jumlah dan menuntaskan kriteria yang akan mengisi kabinet yang akan datang,” pungkasnya.



(Arief Setyadi )