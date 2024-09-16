Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dasco Klaim Gerindra Dapat Jatah Menteri Sedikit di Kabinet Prabowo-Gibran

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |20:41 WIB
Dasco Klaim Gerindra Dapat Jatah Menteri Sedikit di Kabinet Prabowo-Gibran
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Danandaya Arya/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, jumlah menteri dari Partai Gerindra di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sedikit. Namun, terkait komposisinya masih dalam pembahasan.

"Ya dari Gerindra sedikit lah," ujar Dasco di kawasan Gelora Bung Karno, Senin (16/9/2024). 

Dasco menyebut nama-nama menteri dari Partai Gerindra sudah ada. Akan tetapi, ia belum merinci siapa saja yang bakal duduk di kursi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran.

"Ya kalau dari Gerindra sudah ada nama-namanya. Tapi mohon maaf belum bisa dipublikasi," ucapnya.

Kendati demikian, menurut Dasco, pembahasan terkait menteri sifatnya dinamis. Keputusan akhir dari nama-nama menteri pun sepenuhnya merupakan hak prerogratif Presiden terpilih.

“Nah, beliau pada saat ini memang berkonsentrasi untuk menuntaskan nomenklatur, menuntaskan jumlah dan menuntaskan kriteria yang akan mengisi kabinet yang akan datang,” pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/09/337/3112114/hasil_survei_lsi_soal_penegakan_hukum-VYAZ_large.jpeg
41,6 Persen Masyarakat Nilai Baik Soal Penegakan Hukum di 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/26/337/3079060/prabowo-c5Il_large.jpg
SPECIAL REPORT: Sepekan Kabinet Merah Putih, 5 Menteri Buat Gaduh hingga Pembekalan di Lembah Tidar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/337/3078468/prabowo-qkGi_large.jpg
DPD RI Yakin Maruarar Sirait Bisa Wujudkan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/337/3077010/pelantikan_kabinet_merah_putih-Y042_large.jpg
Jelang Dilantik, Menteri Prabowo-Gibran Kompak Kenakan Dasi Biru Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/337/3076736/ketua_dpr_ri_puan_maharani-gD84_large.jpeg
Puan Pastikan Kader PDIP Tak Jadi Menteri Prabowo-Gibran, Singgung Budi Gunawan  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/337/3076618/calon_menteri-PIZH_large.jpg
Nama Kabinet Indonesia dari Masa ke Masa; Era Kemerdekaan sampai Presiden Jokowi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement