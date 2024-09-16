Gempa M4,3 Guncang Halmahera Utara Malut

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,3 mengguncang wilayah Halmahera Utara, Maluku Utara, pada Senin (16/9/2024) sekira pukul 20.00 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 1.07 Lintas Utara - 127.93 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.3, 16-Sep-24 20:00:00 WIB, Lok:1.07 LU, 127.93 BT (Pusat gempa berada di laut 48 km Tenggara Halmahera Utara), Kedlmn:2 Km Dirasakan (MMI) II-III Halmahera Utara, II-III Halmahera Timur," tulis BMKG.

Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.



(Awaludin)