HOME NEWS MEGAPOLITAN

RK-Suswono Rapat dengan Tim Pemenangan: Koalisi Besar Maka Penting Berkordinasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |02:32 WIB
RK-Suswono Rapat dengan Tim Pemenangan: Koalisi Besar Maka Penting Berkordinasi
Rapat Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono
A
A
A

JAKARTA - Pasangan bakal Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono menghadiri Rapat Konsolidasi Pertama Tim Pemenangan RK-Suswono di Kantor DPD Partai Golkar, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (15/9/2024). Rapat ini dihadiri oleh anggota tim penenangan yang terdiri dari kader-kader partai pendukung.

Mantan Gubernur Jawa Barat itu menyampaikan agenda rapat itu mengkonsolidasikan berbagai elemen di dalam tim pemenangan RK-Suswono nantinya. Hal ini juga termasuk peran-peran dari 15 partai pendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

"Ini rapat khusus untuk mengkonsolidasi berbagai elemen, khususnya partai-partai pendukung," kata Ridwan Kamil, Minggu (15/9/2024).

Kang Emil, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa rapat ini dinilai penting agar koordinasi pekerjaan saat kampanye berjalan mulus. Mengingat jumlah partai pendukung di belakangnya berjumlah besar.

"Karena grupnya besar maka koordinasi menjadi penting. Jadi kami memberikan penugasan berbagai peran oleh semua partai, ada bidang-bidang, dibagi rata," kata dia.

Salah satu alasan rapat ini digelar ialahh agar Tim Pemenangan saat kampanye bergerak mengkampanyekan program-program kepada masyarakat. Sehingga masyarakat paham betul apa dari tujuan-tujuan program dari Ridwan Kamil Suswono.

"Sehingga komunikasi kampanye nanti yang berbasis gagasan bisa lebih meluas, sehingga nanti dalam komunikasi dengan warga lebih tentang solusi ketimbang hal-hal lain," ungkapnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
