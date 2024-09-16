Ahmad Riza Patria Ditunjuk Jadi Ketua Timses Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub DKI 2024

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur (Bacagub) DKI Jakarta, Ridwan Kamil, memastikan bahwa Ahmad Riza Patria atau Ariza menjadi Ketua Tim Sukses (Timses) pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Pengumuman terkait hal itu akan disampaikan dalam waktu dekat.

"Sudah resmi, hanya tinggal menunggu besok atau lusa. Karena koalisi kami besar, nama-nama timses di bidang lain masih dalam proses finalisasi," kata Ridwan Kamil di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2024).

Ridwan Kamil menjelaskan bahwa konsolidasi sudah mulai dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen, khususnya partai-partai pendukung. "Ketua Timses, Pak Riza Patria, sudah mulai melakukan konsolidasi," ujarnya.

Karena koalisi terdiri dari berbagai partai besar, Ridwan Kamil menekankan pentingnya koordinasi yang kuat. "Hari ini, agenda kami adalah membagi peran dan penugasan kepada setiap partai. Semua partai terlibat, dan masing-masing mendapatkan tanggung jawab di bidang-bidang tertentu," tambahnya.

Sebelumnya, Ahmad Riza Patria menyebut Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, akan memimpin Dewan Pembina dalam tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono (Rido), pada Pilkada DKI 2024.

"Ada Dewan Pembina yang akan dipimpin oleh Profesor Dr Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra, dan anggota-anggotanya akan terdiri dari berbagai tokoh," kata Ahmad Riza Patria.

Selain itu, ia juga mengungkapkan sejumlah struktur kunci dalam tim pemenangan Rido. Dewan Penasehat akan dipimpin oleh Adan Darojaton dari PKS, Dewan Pakar oleh Dr Kurtubi dari Partai Nasdem, sementara Dewan Pengarah akan diketuai oleh Zaki Iskandar dari Partai Golkar.



(Khafid Mardiyansyah)