HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono Akan Didominasi 70 Persen Generasi Milenial

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |04:29 WIB
Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono Akan Didominasi 70 Persen Generasi Milenial
Rapat Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono
A
A
A

JAKARTA - Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono (Rido), akan diisi oleh 70 persen generasi milenial. Sementara itu, para tokoh partai politik akan berperan sebagai mentor dalam upaya memenangkan pasangan tersebut pada Pilkada DKI 2024.

"Kami akan mengedepankan generasi muda, dengan komposisi 70 persen dalam tim pemenangan," ujar Ketua Tim Pemenangan Rido, Ahmad Riza Patria, dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (15/9/2024).

Riza menambahkan bahwa para tokoh senior partai politik akan mendukung, mengarahkan, dan membantu pergerakan anak-anak muda, baik dalam mengembangkan ide dan gagasan, maupun dalam interaksi langsung di lapangan bersama masyarakat.

Tim pemenangan ini juga akan didukung oleh berbagai elemen dari berbagai partai politik. Dewan Pembina akan dipimpin oleh Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra, sementara Dewan Penasehat akan dipimpin oleh Adan Darojaton dari PKS. Dewan Pakar akan diketuai oleh Kurtubi dari Partai Nasdem, dan Dewan Pengarah akan dipimpin oleh Zaki Iskandar dari Partai Golkar.

"Nanti, ada tim pemenangan yang akan dibagi sesuai bidangnya. Saya menjadi ketua harian, ada juga Azis dari PKS dan anggota dari Gerindra. Setiap elemen dari 15 partai politik pengusung akan diberi kesempatan untuk terlibat, begitu juga relawan, komunitas, ormas, serta generasi milenial dan Gen Z," jelas Riza.

 

Halaman:
1 2
      
