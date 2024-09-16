Partai Perindo Siap Jadi Garda Terdepan untuk Pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono di DKI Jakarta

JAKARTA – Partai Perindo akan memimpin pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono (Rido) dalam bidang media. Selain itu, Partai Perindo juga akan menjadi ujung tombak dalam aksi sosial, khususnya program pembagian susu gratis.

Ketua DPW Partai Perindo Jakarta, Effendi Syahputra, mengungkapkan bahwa pihaknya kini tengah mempersiapkan struktur tim yang akan mendukung pasangan (Rido). Menurutnya, proses pembentukan tim tersebut masih dalam tahap finalisasi.

"Pembentukan struktur timnya Pak RK dan Suswono sesuai rencana, tapi ini masih dalam pembahasan terkait pembagian tugas. Kita sedang mendetailkan siapa saja yang akan menjalankan program aksi di lapangan. Silaturahmi tadi hanya pertemuan awal, struktur tim belum final, mungkin sekitar 70-80 persen," kqta Effendi di Cikini, Minggu (16/9/2024).

"Dalam beberapa hari ke depan, kita akan memfinalisasi ini, termasuk penunjukan koordinator-koordinator lapangan untuk program-program aksi," tambah Effendi.

Partai Perindo, kata Effendi, akan memimpin bidang media dan bertanggung jawab atas salah satu program unggulan, yaitu pembagian susu gratis untuk masyarakat Jakarta. Program ini akan dikoordinasikan secara langsung oleh Perindo dan menjadi salah satu langkah konkret dalam mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono.