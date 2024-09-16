Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil dan Suswono Gelar Rapat Konsolidasi Perdana, Siapkan Rangka Lima Tahun Masa Depan Jakarta

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |06:20 WIB
Ridwan Kamil dan Suswono Gelar Rapat Konsolidasi Perdana, Siapkan Rangka Lima Tahun Masa Depan Jakarta
Rapat Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono
JAKARTA – Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil (RK) dan Suswono, menggelar rapat konsolidasi perdana Tim Pemenangan RIDO di Kantor DPD Partai Golkar, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (15/9/2024). Konsolidasi tersebut menjadi langkah awal menuju pembangunan Jakarta dalam lima tahun ke depan.

Koordinator Pemenangan RIDO Bidang Media, Ramdhan Alamsyah, menyatakan bahwa rapat ini merupakan pertemuan gabungan dari seluruh partai pendukung. 

"Hari ini adalah rapat pertama tim gabungan dari seluruh partai Koalisi Indonesia Maju Plus (Kim Plus) yang mendukung Pak Ridwan. Rapat ini sangat penting setelah pembentukan internal lintas partai, kemudian dipadukan oleh pasangan calon (PASLON)," ujar Ramdhan.

Dalam rapat tersebut, pasangan Ridwan-Suswono memaparkan visi mereka untuk Jakarta selama lima tahun ke depan. Ridwan Kamil menekankan pentingnya pembangunan yang lebih menyeluruh dan merata di seluruh wilayah Jakarta, dengan fondasi yang kuat untuk partai dan relawan yang bergerak bersama.

"Kita akan melakukan gerakan-gerakan politik dan mensosialisasikan program kerja pasangan Ridwo (Ridwan-Suswono) selama enam puluh hari ke depan. Fokusnya adalah bagaimana kita membangun Jakarta baru yang lebih maju," tambah Ramdhan.

