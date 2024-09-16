Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono Bakal Jadikan Kepulauan Seribu Sebagai Pusat Ekonomi Berbasis Wisata

JAKARTA – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono (Rido), berencana menjadikan Kepulauan Seribu sebagai pusat peningkatan ekonomi berbasis pariwisata. Rencana ini akan ditujudkan melalui peningkatan berbagai fasilitas di wilayah Kepulauan Seribu.

Ridwan Kamil menyampaikan rencana tersebut usai melakukan koordinasi dengan tim pemenangannya di Kantor DPP Golkar, Cikini, Jakarta Pusat, pada Minggu (15/9/2024). Ia menekankan pentingnya mengembangkan potensi pariwisata di Kepulauan Seribu guna meningkatkan perekonomian daerah tersebut.

"Kalau bisa, Kepulauan Seribu peningkatan ekonominya berbasis pariwisata," ujar Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil juga mengungkapkan bahwa konsep pariwisata yang akan dikembangkan akan memperhatikan aspek-aspek ekonomi lokal serta perbaikan fasilitas dasar di daerah tersebut. Beberapa hal yang menjadi prioritas termasuk kebutuhan akan rumah sakit daerah dan penambahan fasilitas transportasi, seperti perahu boat yang dilengkapi terminal.

"Kami akan konsepkan bentuk pariwisata yang tepat, namun yang pasti, ekonomi wisatawan akan dikembangkan sambil memperbaiki hal-hal mendasar, seperti kebutuhan rumah sakit daerah dan peningkatan transportasi perahu boat yang membutuhkan terminal. Itu yang menjadi fokus utama kami," lanjut Ridwan.