INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tengah Wisata ke Gunung Mas Puncak, Wanita Ini Meregang Nyawa Usai Pusing dan Sesak Nafas

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |07:00 WIB
Tengah Wisata ke Gunung Mas Puncak, Wanita Ini Meregang Nyawa Usai Pusing dan Sesak Nafas
Ilustrasi
A
A
A

BOGOR - Perempuan paruh baya berinsial NM (56), meninggal dunia di kawasan wisata Gunung Mas Puncak, Kabupaten Bogor. Wisatawan itu meregang nyawa diduga karena mengalami sakit.

Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu 15 September 2024. Berawal dari beredar informasi ada wistawan yang meninggal dunia di kawasan tersebut.

"Almarhumah sedang rekreasi di agrowisata Gunung Mas," kata Rizky kepada wartawan, Senin (16/9/2024).

Adapun kronologis yang didapat oleh polisi dari rombongannya, usai berekreasi NM merasakan pusing dan sesak nafas hingga mengeluarkan busa ketika menuju parkiran bus. Akhirnya, perempuan asal Jakarta Timur itu pun langsung dievakuasi ke masjid.

"Ketika dievakuasi ke masjid, meninggal dunia di masjid," jelasnya.

Sehingga, diketahui NM meninggal dunia diduga karena penyakit bawaan dan masih di daerah wisata tersebut. Bukan kelelahan atau dievakuasi dari jalan.

"Betul (masih di area wisata), ketika naik bus, setelah selesai mau dari argo wisata itu naik bus, pusing, mual. Bukan (kelelahan di jalan), bukan karena evakuasi di jalan, bukan tapi ketika di evakuasi ke masjid meninggal dunia di masjid," ungkapnya.

 

