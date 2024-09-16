Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Propam Polda Metro Usut Dugaan Oknum Polantas Terima Pungli di Jaksel

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |07:46 WIB
Propam Polda Metro Usut Dugaan Oknum Polantas Terima Pungli di Jaksel
Ilustrasi Pungli. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Peristiwa dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum Polisi Lalu Lintas (Polantas) kembali viral di lini massa atau media sosial. Kejadian itu disebut terjadi di kawasan Jakarta Selatan.

Kejadian salam tempel dari warga ke oknum tersebut viral di akun Instagram @jakarta.viral. Video itu terjadi ketika pengendara diberhentikan dan hendak ditilang di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, pada Jumat, 13 September 2024. 

Awalnya, oknum polisi tampak ragu menerima salam tempel tersebut, namun setelah memastikan situasi aman, pengendara dengan cepat menyodorkannya. Tak lama kemudian, pengendara motor langsung melanjutkan perjalanan seolah tak terjadi apa-apa.

Peristiwa itu dibenarkan oleh Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Bambang Satriawan. Dia mengatakan saat ini tengan menangani peristiwa tersebut. 

"(Peritiwa itu) sudah ditangani. Dalam proses penanganan," kata Bambang, dikutip Senin (16/9/2024). 

Meski demikian Bambang belum menjelaskan detail identitas oknum polisi tersebut. 

Sebelumnya, peristiwa dugaan upaya pungutan liar juga viral terjadi di Polres Bekasi. Pemuda bernama Tian membuat konten dugaan pungutan liar (pungli) ketika mengurusi layanan balik nama dan perpanjangan pajak di Samsat Bekasi. Keluhan itu disampaikan melalui sebuah rekaman video dan diunggah akun Threads @arifnurcahhyo.

 

Halaman:
1 2
      
