HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Panjang Maulid Nabi, Ragunan Tetap Buka Hari Ini

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |08:17 WIB
Libur Panjang Maulid Nabi, Ragunan Tetap Buka Hari Ini
Ragunan Tetap Buka Saat Libur Panjang Maulid Nabi. Foto: IG @ragunanzoo
A
A
A

JAKARTA - Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan menjadi tempat wisata favorit bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW. Warga memadati lokasi tersebut untuk bersukaria bersama dengan keluarga dalam momen Long Weekend ini. 

Terkait dengan tingginya antusias pengunjung, Taman Margasatwa Ragunan pun tetap buka khusus menyambut wisatawan saat libur panjang tersebut, pada hari ini Senin (16/9/2024).

"Hallo Sahabat Ragunan, Hari Senin, 16 September 2024 kita tetap buka ya," tulis caption Instagram @ragunanzoo.

Padahal jika tak ada libur nasional seperti momen saat ini, setiap hari Senin, Ragunan Zoo meliburkan para satwanya. Hal itu untuk merawat kondisi para fauna yang dipamerkan ke masyarakat. 

Namun, kebijakan itu memang tidak berlaku jika ada libur nasional di hari Senin. Istirahat atau libur satwa pun bakal digeser ke hari selanjutnya. 

 

Telusuri berita news lainnya
