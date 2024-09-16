Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Panjang, Arus Lalin di Puncak Bogor Masih Macet Pagi Ini 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |09:14 WIB
Libur Panjang, Arus Lalin di Puncak Bogor Masih Macet Pagi Ini 
Arus Lalin di Puncak Macet Parah. Foto: Tangkapan Layar.
A
A
A

JAKARTA - Arus lalu lintas (lalin) di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat masih terpantau macet pada pagi hari ini. Hal itu lantaran banyaknya masyarakat yang menghabiskan libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW ke lokasi tersebut. 

Dalam video laman Instagram @bogordailynews terlihat kepadatan lalu lintas terjadi di depan Rest Area Gunung Mas, Puncak. Adapun kendaraan roda dua, roda empat dan bus terlihat mengantre turun ke Jakarta dan naik ke kawasan puncak.

"Update situasi arus lalin Puncak Bogor pada Senin pagi. Tampak kemacetan panjang masih terjadi di depan rest area Gunung Mas, Puncak, Kabupaten Bogor," tulis caption laman Instagram @bogordailynews.

Sebelumnya, arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor masih diberlakukan sistem One Way menuju Jakarta, Senin (16/9/2024) dini hari. Kendaraan yang akan masuk ke kawasan itu belum dapat melintas.

(Puteranegara Batubara)

      
