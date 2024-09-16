Urai Kemacetan di Puncak, Polisi Berlakukan One Way Arah Jakarta

JAKARTA - Polisi terus memberlakukan rekayasa lalu lintas (lalin) di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Hal ini untuk mengurai kemacetan di lokasi itu ketika momen libur panjang atau Long Weekend Maulid Nabi Muhammad SAW.

Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama mengatakan, pihaknya memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa One Way dari jalur Puncak untuk turun ke bawah. Dengan begitu, kendaraan dari Jakarta untuk naik ke atas akan tertahan sementara waktu.

"Rekayasa yang saya ambil sekarang adalah rekayasa satu arah dari arah Cianjur menuju arah Jakarta," kata Rizky kepada MNC Portal, Senin (16/9/2024).

Rizky mengungkap, masih terdapat beberapa titik hambatan di jalur Puncak, karena jumlah kendaraan melonjak, baik roda dua maupun roda empat.

"Di mana (One Way) kita laksanakan pukul 06.30 WIB sampai sekarang masih proses, karena memang di beberapa hambatan terjadi pelambungan oleh roda empat dan roda dua," ucapnya.

Namun Rizky menjelaskan bahwa kendaraan sudah mulai bergerak dibanding malam tadi. Walaupun belum terurai sepenuhnya, kata Rizky, para pengendara bisa memacu kendaraannya dengan kecepatan nol hingga lima kilometer per jam.