Deklarasi Dukungan untuk RK-Suswono, Relawan Jaran Emas Janji Bantu Menangkan Pilkada Jakarta

JAKARTA - Relawan Jaringan Pelayan Masyarakat (Jaran Emas) mendeklrasaikan dukungannya kepada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil (RK) - Suswono.

Ketua umum Jaran Emas, Muhammad Azhar mengungkap, pihaknya siap memenangkan RK-Suswono di Pilkada Jakarta 2024, bahkan menemani pasangan cagub-cawagub itu untuk berkeliling hingga ke kampung-kampung di Jakarta.

"Sore ini kita mendeklarasikan dukungan kepada Bang Emil dan Pak Suswono, kami siap untuk memenangkan pasangan Emil-Suswono, kami siap untuk memenangkan," kata Azhar di Kemayoran, Jakarta, Senin (16/9/2024).

"Jadi tinggal disebut saja Bang Emil kemana, kemana kita harus bawa Bang Emil, kita siap, ke kelurahan mana ke kampung mana kita siap," sambungnya.