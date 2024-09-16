Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Deklarasi Dukungan untuk RK-Suswono, Relawan Jaran Emas Janji Bantu Menangkan Pilkada Jakarta 

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |17:30 WIB
Deklarasi Dukungan untuk RK-Suswono, Relawan Jaran Emas Janji Bantu Menangkan Pilkada Jakarta 
Ridwan Kamil dan Suswono hadiri deklarasi dukungan Jaran Emas (foto: Okezone/Riana)
A
A
A

JAKARTA - Relawan Jaringan Pelayan Masyarakat (Jaran Emas) mendeklrasaikan dukungannya kepada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil (RK) - Suswono.

Ketua umum Jaran Emas, Muhammad Azhar mengungkap, pihaknya siap memenangkan RK-Suswono di Pilkada Jakarta 2024, bahkan menemani pasangan cagub-cawagub itu untuk berkeliling hingga ke kampung-kampung di Jakarta.

"Sore ini kita mendeklarasikan dukungan kepada Bang Emil dan Pak Suswono, kami siap untuk memenangkan pasangan Emil-Suswono, kami siap untuk memenangkan," kata Azhar di Kemayoran, Jakarta, Senin (16/9/2024).

"Jadi tinggal disebut saja Bang Emil kemana, kemana kita harus bawa Bang Emil, kita siap, ke kelurahan mana ke kampung mana kita siap," sambungnya. 

 

