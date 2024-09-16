Ridwan Kamil Hadiri Peluncuran Rembug Kota untuk Jakarta Lebih Baik

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menghadiri peluncuran Rembug Kota di Ganara Artspace fX Sudirman, Jakarta, pada Minggu 15 September 2024. Peluncuran tersebut bertepatan dengan Hari Demokrasi Internasional Rembug Kota.

Rembug Kota merupakan inisiatif yang hadir untuk menjemput dan mendengarkan aspirasi warga Jakarta dalam rangkaian Pemilihan Gubernur Jakarta tahun ini. Bukan hanya sekadar ruang diskusi, tetapi Rembug Kota juga upaya nyata untuk memastikan suara setiap warga didengar dan diambil bagian dalam proses demokrasi.

Co-Initiator Rembug Kota, Amalia Ayuningtyas mengajak kepada seluruh warga Jakarta untuk bergerak bersama, berbagi pemikiran, dan menciptakan solusi demi Jakarta yang lebih baik.

“Inilah waktu kita untuk terlibat, dan Rembug Kota ada di sini untuk memfasilitasi percakapan tersebut. Dengan partisipasi Anda, kami yakin bahwa suara-suara dari setiap sudut Jakarta akan berkontribusi pada demokrasi yang lebih kuat dan inklusif,” kata Amalia dalam keterangannya, Senin (16/9/2024).