HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kondisi Terkini, Kemacetan Panjang Masih Terjadi di Jalur Puncak Arah Jakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |18:19 WIB
Kondisi Terkini, Kemacetan Panjang Masih Terjadi di Jalur Puncak Arah Jakarta
Kemacetan jalur Puncak arah Jakarta (Foto: M Refi Sandi/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Arus lalu lintas (lalin) kawasan Puncak, Kabupaten Bogor mengarah ke Jakarta macet menjelang Simpang Gadog. Kemacetan ditengarai aktivitas keluar masuk di restoran Alam Sunda pada Senin (16/9/2024) sore.

Pantauan Okezone, kemacetan lalin mengular dari restoran Alam Sunda hingga ke tempat wisata Mini Mania. Adapu kemacetan didominasi kendaraan roda dua, empat dan juga bus.

Terlihat kendaraan roda pun mengambil jalur alternatif menuju Jalan Pasir Angin menuju Babakan Madang, Sentul untuk menghindari kemacetan di Simpang Gadog.

Sementara itu, pihak kepolisian sudah tidak menerapkan kebijakan satu arah atau oneway baik mengarah ke Jakarta maupun Cianjur.

Arus lalin arah Cianjur terpantau ramai lancar. Kepadatan hanya arah Jakarta sebelum Simpang Gadog.

Sementara arus lalin Jalan Raya Ciawi mengarah ke Kota Bogor atau Sukabumi terpantau ramai cenderung lancar.
 

(Arief Setyadi )

      
