HOME NEWS MEGAPOLITAN

RK Akan Tiru Gaya Oke Gas Prabowo di Kampanye Pilkada Jakarta

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |18:30 WIB
RK Akan Tiru Gaya Oke Gas Prabowo di Kampanye Pilkada Jakarta
Ridwan Kamil (Foto: Riana Rizkia/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur (Cagub) Jakarta, Ridwan Kamil (RK) mengaku bakal menirukan gaya Oke Gas yang digaungkan Prabowo Subianto di pada kampanye Pilkada Jakarta 2024. Oke Gas merupakan jinggle Prabowo saat di Pilpres 2024.

Menurutnya, cara presiden terpilih 2024-2029 itu dalam berkampanye, dapat menjadi contoh bagi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) agar dapat membawa Pilgub Jakarta dengan riang gembira.

"Jadi RIDO adalah sedikit 'oke gas, oke gas' ala-ala gitu ya, supaya serius ada dalam bentuk tongkrongan tapi yang riang gembira juga," kata Ridwan Kamil setelah acara Deklarasi Relawan Jaringan Pelayan Masyarakat untuk RIDO, di Jakarta Utara, Senin (16/9/2024).

"Karena capai, kalau dengar pidato, kami juga suaranya habis, jadi hal yang riang gembira juga kita lakukan, dan damai," sambungnya.

Di sisi lain, Ridwan Kamil menegaskan, dia juga lebih senang blusukan untuk bertemu dan mendengar langsung keluhan masyarakat.

"Melakukan blusukan karena hasil kajian, orang tuh senang kalau ketemu kaya ginikan, salaman, halo saya Ridwan Kamil, kaya kemarin di Tanah Abang. Izin mau maju gubernur, mohon do'anya," katanya.
 

(Arief Setyadi )

      
