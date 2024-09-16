Duh! Hidung Bocah 5 Tahun Kemasukan Potongan Sandal, Damkar Diterjunkan

BEKASI - Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi kembali menjadi andalan warga. Kali ini, petugas berhasil membantu bocah berusia lima tahun yang hidungnya tersumbat akibat kemasukan benda asing.

Anggota Tim Rescue Dinas Damkar Kota Bekasi, Eko Uban mengatakan peristiwa bocah itu datang bersama orangtuanya. Saat itu, orangtuanya sudah tak mampu untuk membuang benda asing yang membuat anaknya kesakitan.

"Warga datang ke sektor Bekasi Selatan, awalnya telepon lalu kami minta dibawa anaknya," kata Eko, Senin (16/9/2024).

Keputusan untuk mendatangi Markas Damkar dilatarbelakangi orangtua yang tidak mempunyai uang. Padahal, awalnya keluarga itu hendak membawa anaknya ke rumah sakit.

"Akhirnya saya bilang bawa aja ke sini siapa tahu bisa," ungkap Eko.