Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Duh! Hidung Bocah 5 Tahun Kemasukan Potongan Sandal, Damkar Diterjunkan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |18:47 WIB
Duh! Hidung Bocah 5 Tahun Kemasukan Potongan Sandal, Damkar Diterjunkan
Hidung bocah kemasukan potongan plastik sandal (Foto: Jonathan Simanjuntak/Okezone)
A
A
A

BEKASI - Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi kembali menjadi andalan warga. Kali ini, petugas berhasil membantu bocah berusia lima tahun yang hidungnya tersumbat akibat kemasukan benda asing.

Anggota Tim Rescue Dinas Damkar Kota Bekasi, Eko Uban mengatakan peristiwa bocah itu datang bersama orangtuanya. Saat itu, orangtuanya sudah tak mampu untuk membuang benda asing yang membuat anaknya kesakitan.

"Warga datang ke sektor Bekasi Selatan, awalnya telepon lalu kami minta dibawa anaknya," kata Eko, Senin (16/9/2024).

Keputusan untuk mendatangi Markas Damkar dilatarbelakangi orangtua yang tidak mempunyai uang. Padahal, awalnya keluarga itu hendak membawa anaknya ke rumah sakit.

"Akhirnya saya bilang bawa aja ke sini siapa tahu bisa," ungkap Eko.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/337/3044566/petugas_damkar_depok_ungkap_bobroknya_alat_pemadam_kebakaran-hTPk_large.jpg
Viral! Petugas Damkar Depok Ungkap Bobroknya Alat Pemadam Kebakaran, Malam Ini di AB+ bersama Abraham Silaban, Pukul 20.00 WIB Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/338/3040959/wawalkot_depok-PQTJ_large.JPG
Setelah Viral, Wawalkot Depok Akhirnya Sambangi UPT Cimanggis Cek Armada Damkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3039006/petugas_dakar_depok-hFOD_large.jpg
Petugas Damkar Depok Bongkar Kerusakan Alat Kerja, DPR: Jangan Dipecat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/02/26/437/582684/vH25daXoUW.jpg
Ultah ke-93, Damkar bersihkan patung di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/01/20/447/560980/NgnNbZNNaX.jpg
Damkar Cianjur ancam bekerja delapan jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190959//kpk-9Xz2_large.jpg
Terungkap! Bupati Bekasi Ade Kuswara Minta Ijon Proyek ke Pengusaha hingga Rp14,2 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement