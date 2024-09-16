Banyak Ketua RT dan RW di Jakarta Curhat ke Ridwan Kamil, Berharap Gajinya Naik

JAKARTA - Ketua Umum Relawan Jaringan Pelayan Masyarakat (Jaran Emas), Muhammad Azhar mengatakan bahwa banyak ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di Jakarta mencurahkan isi hati ke calon gubernur Ridwan Kamil. Mereka berharap gajinya bisa dinaikkan.

"Ada titipan juga bang, katanya kalau bisa gaji RT, RW dinaikin katanya," ucap Azhar sebelum Deklarasi Relawan Jaran Emas untuk Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di Jakarta Utara, Senin (16/9/2024).

Ridwan Kamil pun menjelaskan bahwa hal itu sudah masuk ke programnya dalam lima tahun ke depan, jika dia terpilih menjadi Gubernur Jakarta.

Pria yang akrab disapa bang Emil itu menegaskan, bakal terus mendengarkan suara rakyat, terutama melalui kelompok relawan seperti Jaran Emas.

"Nah, dalam kontestasi ini tokoh-tokoh masyarakat Jakarta di level kewilayahan ini menitipkan dan mendukung pasangan RIDO," katanya.

"Karena kami tadi sudah kami sampaikan banyak hal-hal baru yang ingin kami hadirkan di level wilayah. Dari mulai anggaran RT-RWnya, dari mulai insentif juga dinaikkan," sambungnya.

Sebagaimana diketahui pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mempunyai program memberi anggaran Rp100 sampai Rp200 juta untuk Rukun Warga (RW) di Jakarta, yang diklaim mampu menyejahterakan masyarakat.