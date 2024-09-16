Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Panjang Berakhir, Begini Kondisi Lalu Lintas di Sepanjang Jalur Puncak Malam Ini

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |19:02 WIB
Libur Panjang Berakhir, Begini Kondisi Lalu Lintas di Sepanjang Jalur Puncak Malam Ini
Lalu lintas di Jalur Puncak, Bogor (Okezone.com/Putra RA)
BOGOR - Kondisi arus lalu lintas di sepanjang Jalur Puncak, Kabupaten Bogor relatif ramai lancar, Senin (16/9/2024) malam, atau hari terakhir libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah. Kemacetan yang sempat terjadi sejak pagi tadi sudah terurai.

Pantauan Okezone pukul 17.30 WIB, lalu lintas kedua arah dari perbatasan Cianjur-Bogor hingga sekitaran Gunung Mas tampak cukup lengang. Tidak terlihat adanya kepadatan kendaraan.

Namun, selepas Simpang Taman Safari terjadi antrean kendaraan hingga Pasar Cisarua. Lanjut berjalan, kondisi lalu lintas kembali cukup lengang bahkan di Simpang Megamendung yang biasanya menjadi simpul antrean justru petang ini tidak terlihat.

Hingga akhirnya, antrean kendaraan kembali terlihat menjelang Simpang Gadog. Hal itu karena aktivitas keluar masuk kendaraan di Pasir Muncang.

Sebelumnya, lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor sore ini sudah normal dua arah. Polisi mulai membuka kendaraan yang akan menuju Puncak mulai dari perbatasan wilayah Cianjur hingga Gadog.

