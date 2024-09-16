Advertisement
Ridwan Kamil Akui Punya Kontribusi untuk Jakarta saat Era Gubernur Sutiyoso dan Foke

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |20:01 WIB
Cagub Jakarta Ridwan Kamil (foto: Okezone/Riana)
JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta, Ridwan Kamil bercerita bahwa dia pernah menjadi penasehat Fauzi Bowo, dan Sutiyoso alias Bang Yos saat keduanya menjabat sebagai Gubernur Jakarta.

"Ya, saya menjadi penasehat gubernur pak Sutiyoso 2 tahun terakhir beliau (menjabat), dan 5 tahun full Pak Fauzi Bowo, sampai 2012 kalau gak salah, saya keburu jadi wali kota (Bandung)," kata Ridwan Kamil saat ditemui di Kawasan Kemayoran, Jakarta Utara, Senin (16/9/2024).

"Jadi saya pernah digaji oleh Pak Sutiyoso, kira-kira begitu ya. pernah digaji oleh Pak Foke, lupa berapanya," sambungnya.

Selama menjadi penasehat dua mantan gubernur itu, Ridwan Kamil mengaku memiliki kontribusi untuk Jakarta, khususnya dalam bidang tata letak kota.

 

