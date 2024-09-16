Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RK-Suswono Akan Gratiskan Sekolah Swasta di Jakarta bagi Siswa Prasejahtera

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |20:11 WIB
RK-Suswono Akan Gratiskan Sekolah Swasta di Jakarta bagi Siswa Prasejahtera
Ridwan Kamil (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Bakal Calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil (RK) - Suswono bakal menggratiskan biaya untuk siswa prasejahtera termasuk di sekolah swasta. Dia menegaskan, sekolah gratis sebenarnya untuk memperkuat progamnya terkait pendidikan pada Pilkada Jakarta 2024.

"Jadi buat keluarga prasejahtera itu gratis tidak hanya di (sekolah) negeri tapi di swasta," ucap RK di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (16/9/2024).

Ia menjelaskan, sekolah swasta yang gratis bagi siswa prasejahtera nantinya masih dalam jangkauan Pemprov Jakarta. "Tapi swasta yang masuk dalam jangkauan dari Pemprov DKI," sambungnya.

Sementara itu, dikutip dari visi misi pasangan RK - Suswono yang telah diserahkan ke KPUD Jakarta, sekolah gratis yang disediakan akan memiliki kualitas yang tinggi.

"Menyediakan sekolah gratis yang berkualitas tinggi di seluruh Jakarta, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan yang layak, tanpa terhalang olen
biaya," tulis visi misi RK - Suswono.
 

(Arief Setyadi )

      
