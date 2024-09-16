Terkuak! Bos Perusahaan Animasi yang Eksploitasi Karyawan Ternyata WN Hong Kong

JAKARTA - Pihak kepolisian telah mengantongi identitas bos perusahaan animasi di Menteng, Jakarta Pusat, yang diduga melakukan kekerasan terhadap karyawannya.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Firdaus mengatakan telah mengantongi identitas bos perusahaan tersebut. Bos perusaan terusebut merupakan WNA asal hongkong bernama Cherry Lai (CL) berusia 27 tahun.

"(inisial) CL, (warga negara) Hong Kong," kata Firdaus saat dikonfirmasi, Senin (16/9/2024).

Polisi hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebelum memanggil terduga pelaku. Pada kemarin,

"Sebelum pemanggilan diduga pelaku, akan diperiksa saksi-saksi dulu," jelas dia.

Selanjutnya pada penyidik Polres Jakarta Pusat bakal melakukan pemeriksaan pada tiga saksi dalam peristiwa tersebut. Ketiganya juga merupakan mantan pegawai di kantor Brandoville Studios. Ketiga saksi esok akan diperiksa perihal kasus pelaporan Ketenagakerjaan.

"Jadwal jam 11 di ruang penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Jakarta Pusat," jelasnya.