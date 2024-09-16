Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jaringan Pelayanan Masyarakat Dukung Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |21:44 WIB
Jaringan Pelayanan Masyarakat Dukung Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024
Jaran Emas dukung Ridwan Kamil dan Suswono pada Pilkada Jakarta 2024 (Foto : istimewa)
JAKARTA - Dukungan pada pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024 terus mengalir. Kali ini, deklarasi datang dari Jaringan Pelayanan Masyarakat (Jaran Emas), di Kemayoran, Jakarta Utara, Senin (16/9/2024).

Dalam sambutannya, Ketua Jaran Emas Azhar menyebut siap memenangkan Pasangan RIDO. Ia siap bersama-sama untuk bekerja keras untuk membantu Pasangan RIDO menang dalam satu putaran. "Kami akan kerja keras memenangkan pasangan RIDO. Kami berharap atu putaran menang. RIDO dapat memimpin Jakarta," kata Azhar.

Kata Azhar, Jaran Emas siap mendampingi Ridwan Kamil dan Suswono untuk bersosialisasi keliling kampung. Hal itu dilakukan lantaran di wilayah mereka rata-rata masih banyak perkampungan kumuh.

"Kami ada masih wilayah perkampungan kumuh. Saya yakin pak Ridwan Kamil dan pak Suswono mampu membereskan ini. Maka kami percaya untuk memberikan dukungan," ucap Azhar.

Sementara itu, Ridwan Kamil menyampaikan banyak terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan. Jaran Emas ini, kata kang Emil sapaan Ridwan Kamil, merupakan tokoh--tokoh yang sangat berpengaruh di masing - masing wilayahnya.

"Beliau-beliau (Jaran Emas) ini adalah tokoh-tokoh masyarakat di kewilayahan, tokoh di RW, tokoh di Kelurahan kemudian berhimpun dalam organisasi Jaringan Pelayan Masyarakat. Nah, dalam kontestasi ini, tokoh-tokoh masyarakat Jakarta di level kewilayahan ini menitipkan dan mendukung pasangan RIDO," ujarnya

Pasangan RIDO memastikan, inovasi yang akan dihadirkan dalam program lima tahun mendatang. Tentu tak lepas adanya peran-peran Jaran Emas yang dapat membantu wilayahnya masing-masing.

"Karena kami tadi sudah kami sampaikan banyak hal-hal baru yang ingin kami hadirkan di level wilayah. Dari mulai anggaran RT-RWnya, dari mulai insentif juga dinaikkan, kemudian program-program yang sifatnya membawa kemaslahatan, ada car free night insyaallah sebulan sekali mengatasi tawuran dengan dialog dan progam macem-macemlah yang nanti belum bisa saya sampaikan," ujarnya

Maka itu, kata Ridwan Kamil, bahwa Jaran Emas memberikan kepercayaan kepada RIDO agar dapat memimpin Jakarta untuk lima tahun mendatang.

"Nah itulah yang mendorong tokoh-tokoh masyarakat Jakarta di level kewilayahan ini meyakini bahwa insyallah pasangan RIDO yang dianggap relevan, punya solusi terhadap permasalahan di kewilayahan," ungkap RK.

 

