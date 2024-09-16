Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dasco Tegaskan Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono Tak Andalkan Artis

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |21:57 WIB
Dasco Tegaskan Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono Tak Andalkan Artis
Dasco tegaskan timses Ridwan Kamil dan Suswono tidak mengandalkan artis (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut, struktural tim pemenangan Ridwan Kamil (RK)- Suswono tak hanya mengandalkan artis atau influencer. Melainkan, mengandalkan orang-orang yang paham memenangkan paslon RK-Suswono.

"Kalau kami akan lebih banyak mengandalkan kerja-kerja lapangan," ucap Dasco di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (19/9/2024).

Kata Dasco, kepengurusan tim pemenangan akan diisi oleh anggota partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Sebab, KIM Plus juga mendominasi kursi di DPRD Jakarta.

"Kerja-kerja lapangan itu akan diambil oleh anggota-anggota dari partai koalisi yang duduk di parlemen dan tentunya sudah menguasai peta wilayah, dan basis mereka masing-masing," ucapnya.

Dia menambahkan, anggota DPRD Jakarta yang tergabung dalam KIM Plus nantinya akan turun kembali ke dapilnya mensosialisasikan program RK -Suswono.

"Tadi kita sudah sampaikan beberapa strategi dan juga beberapa penugasan kepada, baik anggota dewan terpilih maupun partai politik yang tergabung dalam KIM plus," sambungnya.

Di sisi lain, struktural tim pemenangan akan diumumkan lusa mendatang. Untuk sementara ini, ketua tim pemenangan akan dijabat Ahmad Riza Patria. Lalu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, akan menjabat sebagai dewan pembina tim pemenangan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191741//kpk-eVdi_large.jpg
Usut Kasus BJB, KPK Deteksi Aset Ridwan Kamil yang Tak Tercantum di LHKPN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/33/3191649//ridwan_kamil-TzB3_large.jpg
Akui Khilaf, Ridwan Kamil Sebut Perceraian Jadi Hak Atalia Praratya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/33/3191641//aura_kasih-yGVs_large.jpg
Aura Kasih Tak Nyaman Usai Diisukan Jadi Simpanan RK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/624/3191595//aura_kasih-czLX_large.jpg
Riwayat Pendidikan Aura Kasih Ramai Dikaitkan dengan Ridwan Kamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/33/3191576//aura_kasih-XM8F_large.jpg
Bantah Jadi Simpanan RK, Aura Kasih Siap Ambil Langkah Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/33/3191557//aura_kasih-0sa2_large.jpg
Aura Kasih Diduga Jalin Hubungan dengan Ridwan Kamil sejak 2023
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement