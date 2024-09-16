Dasco Tegaskan Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono Tak Andalkan Artis

JAKARTA - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut, struktural tim pemenangan Ridwan Kamil (RK)- Suswono tak hanya mengandalkan artis atau influencer. Melainkan, mengandalkan orang-orang yang paham memenangkan paslon RK-Suswono.

"Kalau kami akan lebih banyak mengandalkan kerja-kerja lapangan," ucap Dasco di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (19/9/2024).

Kata Dasco, kepengurusan tim pemenangan akan diisi oleh anggota partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Sebab, KIM Plus juga mendominasi kursi di DPRD Jakarta.

"Kerja-kerja lapangan itu akan diambil oleh anggota-anggota dari partai koalisi yang duduk di parlemen dan tentunya sudah menguasai peta wilayah, dan basis mereka masing-masing," ucapnya.

Dia menambahkan, anggota DPRD Jakarta yang tergabung dalam KIM Plus nantinya akan turun kembali ke dapilnya mensosialisasikan program RK -Suswono.

"Tadi kita sudah sampaikan beberapa strategi dan juga beberapa penugasan kepada, baik anggota dewan terpilih maupun partai politik yang tergabung dalam KIM plus," sambungnya.

Di sisi lain, struktural tim pemenangan akan diumumkan lusa mendatang. Untuk sementara ini, ketua tim pemenangan akan dijabat Ahmad Riza Patria. Lalu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, akan menjabat sebagai dewan pembina tim pemenangan.